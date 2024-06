Künstliche Intelligenz: Chancen und Gefahren

Worin bestehen die Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz, kurz KI? Prof. Dr. Thilo Stadelmann, Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der School of Engineering in der Schweiz, und Dr. Alexander Fink, Biophysiker und Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft in Marburg, sprechen darüber mit Moderatorin Kim Diehl.