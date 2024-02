Sondersendung - Lebensmittelpakete für Israel

Seit dem Krieg in Gaza hat vor allem in der südlichen Region Israels die Anzahl hilfsbedürftiger Menschen stark zugenommen. Über 200.000 mussten evakuiert werden, was wiederum vielen Firmen das Überleben schwer macht. Diesem Zustand begegnen verschiedene Hilfsorganisationen wie auch die ICEJ vor Ort. Dieser Film stellt ein Projekt vor, das Tausende Lebensmittelpakete mit dem Allernötigsten an bedürftige Familien im ganzen Land verpackt und verteilt.