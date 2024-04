Glauben

Wenn sich etwas auf das eigene Leben auswirkt, dann erzählt man anderen davon. Wieso erzählt man dann so selten von seinem Glauben? Bobby Schuller lädt dazu ein, über das zu reden, was von Bedeutung ist: den Glauben an Jesus Christus. Für ihn sind persönliche Beziehungen die beste Möglichkeit, um offen über seinen Glauben ins Gespräch zu kommen.