Bobby Schuller lädt dazu ein, über das zu reden, was von Bedeutung ist: den Glauben an Jesus Christus. Für ihn sind persönliche Beziehungen die beste Möglichkeit, um offen über seinen Glauben ins Gespräch zu kommen.
Jesus sagt, wir sollen eng mit ihm verbunden bleiben - doch wie kann das gelingen? Bobby Schuller gibt vier praktische Tipps.
Christen sollten dienen, sagt Bobby Schuller. Doch wissen wir heute noch, was das eigentlich heißt?
Geld ist immer ein herausforderndes Thema, denn über Geld spricht man nicht - oder? Jesus hingegen spricht sehr oft über Geld und war sehr großzügig.
Die Bibel ist nicht nur ein literarisches Meisterwerk, sondern auch ein persönlicher Lebensbegleiter. Bobby Schuller macht deutlich, wie das praktisch aussehen kann.
Bewirkt Gebet etwas? Kann ich beten, auch wenn ich zweifle? Erhört Gott auch Atheisten? Bobby Schuller beantwortet diese Fragen und gibt vier Tipps zum Beten.