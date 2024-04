Kirche und KI

KI kann den Menschen an vielen Stellen unterstützen oder sogar ersetzen. Doch wie sieht es aus mit künstlicher Intelligenz in Kirche und Gemeinde? Mira Körlin schaut in die Jugendarbeit, in Gemeinden, in der Schule und spricht mit Prof Dr Birte Platow, deren Spezialgebiet künstliche Intelligenz.