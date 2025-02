Programmtipps

Samstag Kultur

Am 20. November 2024 luden das Hilfswerk "Kirche in Not" und das Bistum Fulda zu einem musikalischen Gottesdienst mit der Band "Koenige und Priester" in den Fuldaer Dom ein. Zum "Red Wednesday" wurde der Dom mit Musik, Gebet und einer modernen Lichtershow erfüllt. Im Zentrum des Gottesdienstes stehen Religionsfreiheit und das Gedenken an verfolgte Christen weltweit.