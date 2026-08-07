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1. Chronik 1,10

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 1 10 in der Gute Nachricht Bibel

Kusch zeugte auch Nimrod. Dieser wurde der erste große Herrscher auf der Erde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 10 in der Lutherbibel

Kusch aber zeugte Nimrod; der war der Erste, der Gewalt übte auf Erden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 10 in der Einheitsübersetzung

Kusch zeugte Nimrod. Dieser wurde der erste Held auf der Erde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 1 10 in der Elberfelder Bibel

Und Kusch zeugte Nimrod; der fing an, ein Gewaltiger auf der Erde zu sein. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 1 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Kusch hatte noch einen Sohn mit Namen Nimrod. Nimrod war der Erste, der ein großes Reich auf der Erde gründete.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 10 in der Schlachter 2000

Auch zeugte Kusch den Nimrod; der war der erste Gewalthaber auf Erden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 1 10 in der New International Version

Cush was the father of Nimrod, who became a mighty warrior on earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 1 9-10 in der Hoffnung für Alle

Kuschs Söhne hießen Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Kusch hatte noch einen Sohn mit Namen Nimrod. Er war der erste große Kämpfer auf der Erde. Ragmas Söhne hießen Saba und Dedan.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-1/vers-10 [gedruckt am 07.08.2026]