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1. Chronik 10,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 10 5 in der Gute Nachricht Bibel

Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich ins Schwert und starb.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 5 in der Lutherbibel

Als aber sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich ins Schwert und starb.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 5 in der Einheitsübersetzung

Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 10 5 in der Elberfelder Bibel

Und als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in das Schwert und starb.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 10 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich ins Schwert und folgte seinem König in den Tod.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 5 in der Schlachter 2000

Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 10 5 in der New International Version

When the armour-bearer saw that Saul was dead, he too fell on his sword and died.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 10 5 in der Hoffnung für Alle

Als der Diener sah, dass sein Herr tot war, ließ auch er sich in sein Schwert fallen und starb.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-10/vers-5 [gedruckt am 07.08.2026]