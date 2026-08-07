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1. Chronik 11,24

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 11 24 in der Gute Nachricht Bibel

Durch solche Taten wurde auch Benaja als einer jener drei berühmt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 24 in der Lutherbibel

Das tat Benaja, der Sohn Jojadas, und er war berühmt unter den dreißig Helden

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 24 in der Einheitsübersetzung

Solche Taten vollbrachte Benaja, der Sohn Jojadas. Er hatte bei den drei Helden einen großen Namen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 11 24 in der Elberfelder Bibel

Das tat Benaja, der Sohn Jojadas; und er hatte einen Namen unter den dreißig Helden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 11 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Solche Taten vollbrachte Benaja, der Sohn Jojadas. Er war so bekannt wie die »Drei Helden«.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 24 in der Schlachter 2000

Das tat Benaja, der Sohn Jojadas, und er war berühmt unter den drei Helden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 11 24 in der New International Version

Such were the exploits of Benaiah son of Jehoiada; he too was as famous as the three mighty warriors.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 11 24 in der Hoffnung für Alle

Weil Benaja, der Sohn von Jojada, solche Taten vollbrachte, war er als einer jener drei Offiziere bekannt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-11/vers-24 [gedruckt am 07.08.2026]