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1. Chronik 16,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 11 in der Gute Nachricht Bibel

Geht zum HERRN, denn er ist mächtig; sucht seine Nähe zu aller Zeit!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 11 in der Lutherbibel

Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht allezeit!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 11 in der Einheitsübersetzung

Fragt nach dem HERRN und seiner Macht, / sucht sein Antlitz allezeit!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 11 in der Elberfelder Bibel

Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, fragt nach dem HERRN und nach seiner Stärke, kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 11 in der Schlachter 2000

Fragt nach dem HERRN und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht allezeit!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 11 in der New International Version

Look to the LORD and his strength; seek his face always.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 11 in der Hoffnung für Alle

Fragt nach dem HERRN und rechnet mit seiner Macht, wendet euch immer wieder an ihn!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Chronik 16:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-11 [gedruckt am 07.08.2026]