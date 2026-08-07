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1. Chronik 16,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 17 in der Gute Nachricht Bibel

So hat er es Jakob fest versprochen, als ewigen Bund mit Israel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 17 in der Lutherbibel

den er Jakob gesetzt hat zur Satzung und Israel zum ewigen Bund

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 17 in der Einheitsübersetzung

Er bestimmte ihn als Gesetz für Jakob, / als ewigen Bund für Israel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 17 in der Elberfelder Bibel

Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, für Israel zum ewigen Bund,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Er hat sein Wort zum Gesetz erklärt für ganz Jakob, zum ewig gültigen Bund für ganz Israel,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 17 in der Schlachter 2000

Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 17 in der New International Version

He confirmed it to Jacob as a decree, to Israel as an everlasting covenant:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 17 in der Hoffnung für Alle

Gegenüber Jakob bestätigte er ihn als gültige Ordnung, ja, als ewiges Bündnis für das Volk Israel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-17 [gedruckt am 07.08.2026]