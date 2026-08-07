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1. Chronik 16,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 23 in der Gute Nachricht Bibel

Singt dem HERRN, ihr Bewohner der ganzen Erde, verkündet Tag für Tag, wie gern er hilft!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 23 in der Lutherbibel

Singet dem HERRN, alle Lande, verkündiget täglich sein Heil!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 23 in der Einheitsübersetzung

Singt dem HERRN, alle Lande! / Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 23 in der Elberfelder Bibel

Singt dem Herrn, ganze Erde! Verkündet von Tag zu Tag sein Heil!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Singt dem HERRN, alle Länder der Erde! Verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 23 in der Schlachter 2000

Singt dem HERRN, alle Welt; verkündigt Tag für Tag sein Heil!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 23 in der New International Version

Sing to the LORD, all the earth; proclaim his salvation day after day.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 23 in der Hoffnung für Alle

Singt dem HERRN, alle Bewohner der Erde! Verkündet jeden Tag: ›Gott ist ein Gott, der rettet!‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-23 [gedruckt am 07.08.2026]