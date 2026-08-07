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1. Chronik 16,24

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 24 in der Gute Nachricht Bibel

Erzählt allen Menschen von seiner Herrlichkeit, berichtet allen Völkern von seinen großen Taten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 24 in der Lutherbibel

Erzählet unter den Heiden seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wunder!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 24 in der Einheitsübersetzung

Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, / bei allen Völkern von seinen Wundern!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 24 in der Elberfelder Bibel

Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 24 in der Schlachter 2000

Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 24 in der New International Version

Declare his glory among the nations, his marvellous deeds among all peoples.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 24 in der Hoffnung für Alle

Erzählt den Völkern von seiner Hoheit! Macht allen Menschen seine Wunder bekannt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-24 [gedruckt am 07.08.2026]