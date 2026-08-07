Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 16
  5. Vers 25

1. Chronik 16,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 25 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR ist mächtig, groß ist sein Ruhm; mehr als alle Götter ist er zu fürchten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 25 in der Lutherbibel

Denn der HERR ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 25 in der Einheitsübersetzung

Denn groß ist der HERR und hoch zu loben, / mehr zu fürchten als alle Götter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 25 in der Elberfelder Bibel

Denn groß ist der Herr und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle Götter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn groß ist der HERR und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebietend steht er über allen Göttern.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 25 in der Schlachter 2000

Denn groß ist der HERR und hoch zu loben; er ist furchtbar über alle Götter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 25 in der New International Version

For great is the LORD and most worthy of praise; he is to be feared above all gods.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 25 in der Hoffnung für Alle

Denn groß ist der HERR! Jeder soll ihn rühmen! Von allen Göttern soll man ihn allein fürchten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-25 [gedruckt am 07.08.2026]