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1. Chronik 16,26

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 26 in der Gute Nachricht Bibel

Die Götter der Völker sind nur tote Götzen, der HERR aber hat den Himmel geschaffen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 26 in der Lutherbibel

Denn alle Götter der Völker sind Götzen, der HERR aber hat den Himmel gemacht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 26 in der Einheitsübersetzung

Denn alle Götter der Völker sind Nichtse, / aber der HERR ist es, der den Himmel gemacht hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 26 in der Elberfelder Bibel

Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der HERR ist es, der den Himmel erschaffen hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 26 in der Schlachter 2000

Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen; aber der HERR hat die Himmel gemacht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 26 in der New International Version

For all the gods of the nations are idols, but the LORD made the heavens.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 26 in der Hoffnung für Alle

Die Götter der Völker sind machtlose Figuren, der HERR aber hat den Himmel geschaffen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-26 [gedruckt am 07.08.2026]