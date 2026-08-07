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1. Chronik 16,28

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 28 in der Gute Nachricht Bibel

Auf zu ihm, ihr Völker! Erweist dem HERRN Ehre, unterwerft euch seiner Macht!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 28 in der Lutherbibel

Bringet dar dem HERRN, ihr Völker, bringet dar dem HERRN Ehre und Macht!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 28 in der Einheitsübersetzung

Bringt dar dem HERRN, ihr Stämme der Völker, / bringt dar dem HERRN Ehre und Macht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 28 in der Elberfelder Bibel

Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Erweist dem HERRN Ehre, ihr Völkerstämme! Preist die Herrlichkeit und Macht des HERRN!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 28 in der Schlachter 2000

Bringt dar dem HERRN, ihr Völkerstämme, bringt dar dem HERRN Ehre und Lob!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 28 in der New International Version

Ascribe to the LORD, all you families of nations, ascribe to the LORD glory and strength.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 28 in der Hoffnung für Alle

Gebt dem HERRN, was ihm gebührt; ihr Völker, erkennt seine Ehre und Macht!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-28 [gedruckt am 07.08.2026]