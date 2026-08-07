1. Chronik 16,29- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 16 29 in der Gute Nachricht Bibel
Erweist ihm die Ehre, die ihm zusteht: Bringt ihm eure Opfergaben! Werft euch vor ihm nieder, wenn er in seiner Heiligkeit erscheint!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 29 in der Lutherbibel
Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt vor ihn und betet den HERRN an in heiligem Schmuck!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 29 in der Einheitsübersetzung
Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, / bringt Gaben und tretet vor ihn hin! / Werft euch nieder vor dem HERRN in heiligem Schmuck,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 16 29 in der Elberfelder Bibel
Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens! Bringt Speisopfer und kommt vor sein Angesicht! Betet den Herrn an in heiliger Pracht!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 16 29 in der Neue Genfer Übersetzung
Ja, erweist dem HERRN die Ehre, die seinem Namen gebührt. Bringt Opfergaben und tretet in seine Gegenwart! Betet den HERRN an in heiligem Festschmuck!
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 29 in der Schlachter 2000
Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und kommt vor sein Angesicht! Betet den HERRN an in heiligem Schmuck!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 16 29 in der New International Version
Ascribe to the LORD the glory due to his name; bring an offering and come before him. Worship the LORD in the splendour of his holiness.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 16 29 in der Hoffnung für Alle
Preist seinen großen Namen, kommt und bringt ihm eure Opfer dar! Werft euch vor ihm nieder in seiner herrlichen Pracht!
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.