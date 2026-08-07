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1. Chronik 18,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 18 12 in der Gute Nachricht Bibel

Abischai, der Sohn der Zeruja, besiegte im Salztal die Edomiter, wobei 18000 von ihnen fielen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 18 12 in der Lutherbibel

Und Abischai, der Sohn der Zeruja, schlug die Edomiter im Salztal, achtzehntausend Mann,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 18 12 in der Einheitsübersetzung

Abischai, der Sohn der Zeruja, schlug von Edom im Salztal achtzehntausend Mann

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 18 12 in der Elberfelder Bibel

Und Abischai, der Sohn der Zeruja, schlug die Edomiter im Salztal, 18000 {Mann}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 18 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Edomiter hatte Abischai, der Sohn von ´Davids Schwester` Zeruja, im Salztal besiegt. 18.000 Edomiter waren dabei gefallen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 18 12 in der Schlachter 2000

Und Abisai, der Sohn der Zeruja, erschlug von den Edomitern im Salztal 18 000 [Mann] ;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 18 12 in der New International Version

Abishai son of Zeruiah struck down eighteen thousand Edomites in the Valley of Salt.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 18 12 in der Hoffnung für Alle

Die Edomiter hatte Abischai, der Sohn von Davids Schwester Zeruja, in einer Schlacht im Salztal besiegt. 18.000 Edomiter kamen dabei um.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-18/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]