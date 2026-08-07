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1. Chronik 2,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 17 in der Gute Nachricht Bibel

Abigal gebar Amasa; dessen Vater war der Ismaëliter Jeter.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 17 in der Lutherbibel

Abigail aber gebar Amasa. Der Vater Amasas aber war Jeter, ein Ismaeliter.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 17 in der Einheitsübersetzung

Abigajil gebar Amasa. Der Vater Amasas war der Ismaeliter Jeter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 17 in der Elberfelder Bibel

Und Abigal gebar Amasa; und der Vater Amasas war Jeter, der Ismaeliter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Abigal brachte Amasa zur Welt. Sein Vater war der Ismaeliter Jeter.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 17 in der Schlachter 2000

Und Abigail gebar Amasa, und der Vater Amasas war Jeter, der Ismaeliter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 17 in der New International Version

Abigail was the mother of Amasa, whose father was Jether the Ishmaelite.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 17 in der Hoffnung für Alle

Abigals Sohn hieß Amasa. Sein Vater war ein Ismaeliter mit Namen Jeter.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-17 [gedruckt am 07.08.2026]