1. Chronik 2,18- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 2 18 in der Gute Nachricht Bibel
Kaleb, der Sohn Hezrons, hatte aus seiner ersten Ehe mit Asuba eine Tochter namens Jeriot. Deren Söhne waren Jescher, Schobab und Ardon.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 18 in der Lutherbibel
Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte mit Asuba, seiner Frau, die Jeriot. Und dies sind ihre Söhne: Jescher, Schobab und Ardon.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 18 in der Einheitsübersetzung
Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte mit seiner Frau Asuba die Jeriot. Deren Söhne waren Jescher, Schobab und Ardon.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 2 18 in der Elberfelder Bibel
Und Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte {Söhne} mit seiner Frau Asuba und mit Jeriot; und das sind ihre Söhne: Jescher und Schobab und Ardon.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 2 18 in der Neue Genfer Übersetzung
Kaleb, der Sohn Hezrons, und ´seine` Frau Asuba hatten eine Tochter namens Jeriot. Deren Söhne hießen Jescher, Schobab und Ardon.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 18 in der Schlachter 2000
Und Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte [Söhne] mit Asuba, seiner Frau, und mit Jeriot; und das sind ihre Söhne: Jescher, Schobab und Ardon.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 2 18 in der New International Version
Caleb son of Hezron had children by his wife Azubah (and by Jerioth). These were her sons: Jesher, Shobab and Ardon.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 2 18 in der Hoffnung für Alle
Kaleb, der Sohn von Hezron, und seine Frau Asuba hatten eine Tochter namens Jeriot. Ihre Söhne hießen Jescher, Schobab und Ardon.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.