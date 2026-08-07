Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 2
  5. Vers 29

1. Chronik 2,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 29 in der Gute Nachricht Bibel

Die Frau Abischurs hieß Abihajil, sie gebar ihm die Söhne Achban und Molid.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 29 in der Lutherbibel

Die Frau Abischurs aber hieß Abihajil; die gebar ihm Achban und Molid.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 29 in der Einheitsübersetzung

Die Frau Abischurs hieß Abihajil. Sie gebar ihm Achban und Molid.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 29 in der Elberfelder Bibel

Und der Name der Frau Abischurs war Abihajil; und sie gebar ihm Achban und Molid.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Frau Abischurs hieß Abihajil. Die beiden bekamen zwei Söhne namens Achban und Molid.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 29 in der Schlachter 2000

Und der Name der Frau Abischurs war Abichail, und sie gebar ihm Achban und Molid.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 29 in der New International Version

Abishur’s wife was named Abihail, who bore him Ahban and Molid.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 29 in der Hoffnung für Alle

Abischur und seine Frau Abihajil hatten zwei Söhne: Achban und Molid.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-29 [gedruckt am 07.08.2026]