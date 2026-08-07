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1. Chronik 2,30

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 30 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Nadabs waren: Seled und Appajim. Seled starb, ohne Kinder zu hinterlassen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 30 in der Lutherbibel

Die Söhne Nadabs aber sind: Seled und Appajim. Und Seled starb ohne Söhne.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 30 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Nadabs waren Seled und Appajim. Seled starb ohne Nachkommen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 30 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Nadabs: Seled und Appajim. Und Seled starb ohne Söhne. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Nadabs Söhne waren Seled und Appajim. Seled starb kinderlos.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 30 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Nadabs: Seled und Appaim. Seled aber starb ohne Söhne.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 30 in der New International Version

The sons of Nadab: Seled and Appaim. Seled died without children.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 30 in der Hoffnung für Alle

Nadabs Söhne hießen Seled und Appajim. Seled starb ohne Kinder;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-30 [gedruckt am 07.08.2026]