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1. Chronik 2,35

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 35 in der Gute Nachricht Bibel

Eine von ihnen gab er seinem ägyptischen Sklaven Jarha zur Frau und sie gebar ihm Attai.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 35 in der Lutherbibel

Und Scheschan gab seinem Knecht Jarha seine Tochter zur Frau; die gebar ihm Attai.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 35 in der Einheitsübersetzung

Diesem gab Scheschan seine Tochter zur Frau und sie gebar ihm Attai.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 35 in der Elberfelder Bibel

und Scheschan gab seinem Knecht Jarha seine Tochter zur Frau, und sie gebar ihm Attai.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihm gab er eine seiner Töchter zur Frau, und sie brachte einen Sohn namens Attai zur Welt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 35 in der Schlachter 2000

Und Scheschan gab Jarcha, seinem Knecht, seine Tochter zur Frau, und sie gebar ihm Attai.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 35 in der New International Version

Sheshan gave his daughter in marriage to his servant Jarha, and she bore him Attai.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 34-35 in der Hoffnung für Alle

Scheschan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Eine dieser Töchter verheiratete er mit seinem ägyptischen Sklaven Jarha. Ihr gemeinsamer Sohn hieß Attai.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-35 [gedruckt am 07.08.2026]