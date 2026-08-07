Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 2
  5. Vers 38

1. Chronik 2,38

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 36-41 in der Gute Nachricht Bibel

Attai zeugte Natan, Natan zeugte Sabad, Sabad Eflal, weiter folgten in direkter Linie Obed, Jehu, Asarja, Helez, Elasa, Sismai, Schallum, Jekamja und Elischama.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 38 in der Lutherbibel

Obed zeugte Jehu. Jehu zeugte Asarja.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 38 in der Einheitsübersetzung

Obed zeugte Jehu, Jehu zeugte Asarja,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 38 in der Elberfelder Bibel

und Obed zeugte Jehu, und Jehu zeugte Asarja,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Jehu, Asarja,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 38 in der Schlachter 2000

und Obed zeugte Jehu, und Jehu zeugte Asarja,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 38 in der New International Version

Obed the father of Jehu, Jehu the father of Azariah,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 38 in der Hoffnung für Alle

Jehu, Asarja,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-38 [gedruckt am 07.08.2026]