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  5. Vers 39

1. Chronik 2,39

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 36-41 in der Gute Nachricht Bibel

Attai zeugte Natan, Natan zeugte Sabad, Sabad Eflal, weiter folgten in direkter Linie Obed, Jehu, Asarja, Helez, Elasa, Sismai, Schallum, Jekamja und Elischama.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 39 in der Lutherbibel

Asarja zeugte Helez. Helez zeugte Elasa.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 39 in der Einheitsübersetzung

Asarja zeugte Helez, Helez zeugte Elasa,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 39 in der Elberfelder Bibel

und Asarja zeugte Helez, und Helez zeugte Elasa,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 39 in der Neue Genfer Übersetzung

Helez, Elasa,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 39 in der Schlachter 2000

und Asarja zeugte Helez, Helez zeugte Elasa,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 39 in der New International Version

Azariah the father of Helez, Helez the father of Eleasah,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 39 in der Hoffnung für Alle

Helez, Elasa,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-39 [gedruckt am 07.08.2026]