1. Chronik 2,42- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 2 42 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne Kalebs, des Bruders von Jerachmeël, waren: Mescha, sein Erstgeborener, der Stammvater von Sif, und als zweiter Marescha, der Stammvater von Hebron.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 42 in der Lutherbibel
Die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels, sind: Mescha, sein Erstgeborener, der Vater Sifs, und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 42 in der Einheitsübersetzung
Die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels, waren: Mescha, sein Erstgeborener - er war der Vater Sifs -, und sein zweiter Sohn Marescha, der Vater Hebrons.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 2 42 in der Elberfelder Bibel
Und die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels: Mescha, sein Erstgeborener – er ist der Vater Sifs –, und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 2 42 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Nachkommen Kalebs, des Bruders von Jerachmeël, waren: Sein erstgeborener Sohn Mescha, der Stammvater ´der Stadt` Sif, und sein zweiter Sohn Marescha, der Vater von Hebron ´und Stammvater der gleichnamigen Stadt`.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 42 in der Schlachter 2000
Und die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels, waren: Mescha, sein Erstgeborener, der ist der Vater Siphs; und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 2 42 in der New International Version
The sons of Caleb the brother of Jerahmeel: Mesha his firstborn, who was the father of Ziph, and his son Mareshah, who was the father of Hebron.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 2 42 in der Hoffnung für Alle
Dies sind die Nachkommen von Kaleb, dem Bruder von Jerachmeel: Mescha, sein erster Sohn, gründete die Stadt Sif. Sein zweiter Sohn Marescha war der Vater von Hebron und Gründer der gleichnamigen Stadt.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.