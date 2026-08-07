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1. Chronik 2,42

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 42 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Kalebs, des Bruders von Jerachmeël, waren: Mescha, sein Erstgeborener, der Stammvater von Sif, und als zweiter Marescha, der Stammvater von Hebron.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 42 in der Lutherbibel

Die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels, sind: Mescha, sein Erstgeborener, der Vater Sifs, und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 42 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels, waren: Mescha, sein Erstgeborener - er war der Vater Sifs -, und sein zweiter Sohn Marescha, der Vater Hebrons.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 42 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels: Mescha, sein Erstgeborener – er ist der Vater Sifs –, und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 42 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Nachkommen Kalebs, des Bruders von Jerachmeël, waren: Sein erstgeborener Sohn Mescha, der Stammvater ´der Stadt` Sif, und sein zweiter Sohn Marescha, der Vater von Hebron ´und Stammvater der gleichnamigen Stadt`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 42 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels, waren: Mescha, sein Erstgeborener, der ist der Vater Siphs; und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 42 in der New International Version

The sons of Caleb the brother of Jerahmeel: Mesha his firstborn, who was the father of Ziph, and his son Mareshah, who was the father of Hebron.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 42 in der Hoffnung für Alle

Dies sind die Nachkommen von Kaleb, dem Bruder von Jerachmeel: Mescha, sein erster Sohn, gründete die Stadt Sif. Sein zweiter Sohn Marescha war der Vater von Hebron und Gründer der gleichnamigen Stadt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-42 [gedruckt am 07.08.2026]