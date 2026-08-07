Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 2
  5. Vers 41

1. Chronik 2,41

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 36-41 in der Gute Nachricht Bibel

Attai zeugte Natan, Natan zeugte Sabad, Sabad Eflal, weiter folgten in direkter Linie Obed, Jehu, Asarja, Helez, Elasa, Sismai, Schallum, Jekamja und Elischama.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 41 in der Lutherbibel

Schallum zeugte Jekamja. Jekamja zeugte Elischama.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 41 in der Einheitsübersetzung

Schallum zeugte Jekamja und Jekamja zeugte Elischama.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 41 in der Elberfelder Bibel

und Schallum zeugte Jekamja, und Jekamja zeugte Elischama.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 41 in der Neue Genfer Übersetzung

Jekamja und Elischama.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 41 in der Schlachter 2000

Schallum zeugte Jekamia, Jekamia zeugte Elischama.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 41 in der New International Version

Shallum the father of Jekamiah, and Jekamiah the father of Elishama.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 41 in der Hoffnung für Alle

Jekamja und Elischama.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-41 [gedruckt am 07.08.2026]