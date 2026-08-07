1. Chronik 2,50- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 2 50 in der Gute Nachricht Bibel
Eine Liste der Nachkommen Kalebs: Die Söhne von Hur, dem Erstgeborenen von Kalebs Frau Efrata: Schobal, der Gründer von Kirjat-Jearim,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 50 in der Lutherbibel
Dies waren die Söhne Kalebs. Die Söhne Hurs, des Erstgeborenen von der Efrata, waren: Schobal, der Vater Kirjat-Jearims,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 50 in der Einheitsübersetzung
Das waren die Nachkommen Kalebs. Die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der Efrata, waren: Schobal, der Vater von Kirjat-Jearim,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 2 50 in der Elberfelder Bibel
Das waren die Söhne Kalebs. Die Söhne Hurs, des Erstgeborenen {von} der Efrata: Schobal, der Vater von Kirjat-Jearim;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 2 50 in der Neue Genfer Übersetzung
Dies sind ´weitere` Nachkommen Kalebs: Die Söhne Hurs, des erstgeborenen Sohns von ´Kalebs Frau` Efrata, waren: Schobal, der Stammvater ´der Stadt` Kirjat-Jearim,
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 50 in der Schlachter 2000
Das waren die Söhne Kalebs: die Söhne Hurs, des Erstgeborenen von Ephrata, waren Schobal, der Vater von Kirjat-Jearim,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 2 50 in der New International Version
These were the descendants of Caleb. The sons of Hur the firstborn of Ephrathah: Shobal the father of Kiriath Jearim,
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 2 50 in der Hoffnung für Alle
Es folgt ein Verzeichnis der Nachkommen von Hur, Efratas ältestem Sohn: Schobal, der die Stadt Kirjat-Jearim gründete,
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.