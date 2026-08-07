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  5. Vers 51

1. Chronik 2,51

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 51 in der Gute Nachricht Bibel

Salmon, der Stammvater von Betlehem, und Haref, der Stammvater von Bet-Gader.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 51 in der Lutherbibel

Salma, der Vater Bethlehems, Haref, der Vater Bet-Gaders.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 51 in der Einheitsübersetzung

Salmon, der Vater von Betlehem, und Haref, der Vater von Bet-Gader.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 51 in der Elberfelder Bibel

Salmon, der Vater von Bethlehem; Haref, der Vater von Bet-Gader.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 51 in der Neue Genfer Übersetzung

Salmon, der Stammvater ´der Stadt` Betlehem, und Haref, der Stammvater ´der Stadt` Bet-Gader.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 51 in der Schlachter 2000

Salma, der Vater von Bethlehem, Hareph, der Vater von Beth-Gader.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 51 in der New International Version

Salma the father of Bethlehem, and Hareph the father of Beth Gader.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 51 in der Hoffnung für Alle

Salmon, der Gründer von Bethlehem, und Haref, der Gründer von Bet-Gader.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-51 [gedruckt am 07.08.2026]