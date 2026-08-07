1. Chronik 22,10- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 22 10 in der Gute Nachricht Bibel
Er soll das Haus für mich bauen. Er wird mein Sohn sein und ich will sein Vater sein; ich will seiner Königsherrschaft über Israel für immer Bestand geben.‹
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 10 in der Lutherbibel
Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein. Und ich will seinen königlichen Thron über Israel bestätigen ewiglich.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 10 in der Einheitsübersetzung
Er wird meinem Namen ein Haus bauen; er wird für mich Sohn sein und ich werde für ihn Vater sein. Seinen Königsthron werde ich in Israel festigen für immer.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 22 10 in der Elberfelder Bibel
Der soll meinem Namen ein Haus bauen; und er soll mir Sohn und ich will ihm Vater sein; und ich werde den Thron seiner Königsherrschaft über Israel festigen für ewig. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 22 10 in der Neue Genfer Übersetzung
Er wird den Tempel für mich bauen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Seiner Königsherrschaft über Israel werde ich für alle Zeit Bestand geben.‹
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 10 in der Schlachter 2000
Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein und den Thron seines Königtums über Israel befestigen auf ewig!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 22 10 in der New International Version
He is the one who will build a house for my Name. He will be my son, and I will be his father. And I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.”
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 22 10 in der Hoffnung für Alle
Salomo wird mir einen Tempel bauen. Er wird mein Sohn sein, und ich werde sein Vater sein. Für alle Zeiten werden seine Nachkommen als Könige über Israel regieren.‹
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.