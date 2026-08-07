1. Chronik 22,11- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 22 11 in der Gute Nachricht Bibel
Nun ist es so weit, mein Sohn! Der HERR, dein Gott, stehe dir bei, damit dir der Bau seines Tempels gelingt, wie er es zugesagt hat.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 11 in der Lutherbibel
So sei nun der HERR mit dir, mein Sohn, und es wird dir gelingen, dass du dem HERRN, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir geredet hat.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 11 in der Einheitsübersetzung
Möge jetzt der HERR mit dir sein, mein Sohn, damit du Erfolg hast und das Haus des HERRN, deines Gottes, baust, wie er es von dir vorausgesagt hat.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 22 11 in der Elberfelder Bibel
Nun, mein Sohn, der Herr sei mit dir, dass es dir gelingt und du das Haus des Herrn, deines Gottes, baust, wie er über dich geredet hat!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 22 11 in der Neue Genfer Übersetzung
Und nun, mein Sohn, ist es so weit: Du sollst den Tempel für den HERRN, deinen Gott, bauen, wie er gesagt hat. Er stehe dir bei und schenke dir Erfolg.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 11 in der Schlachter 2000
So sei nun der HERR mit dir, mein Sohn, dass es dir gelinge und dass du dem HERRN, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir geredet hat!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 22 11 in der New International Version
‘Now, my son, the LORD be with you, and may you have success and build the house of the LORD your God, as he said you would.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 22 11 in der Hoffnung für Alle
Mein Sohn«, fuhr David fort, »der HERR möge dir beistehen und dir helfen, den Tempel des HERRN, deines Gottes, zu bauen, wie er es vorausgesagt hat.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.