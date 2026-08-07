1. Chronik 22,12- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 22 12 in der Gute Nachricht Bibel
Der HERR, dein Gott, gebe dir Klugheit und Einsicht! Er wird dich zum Herrscher über Israel einsetzen mit dem Auftrag, dass du sein Gesetz genau befolgst.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 12 in der Lutherbibel
Auch wird der HERR dir geben Klugheit und Verstand und wird dich bestellen über Israel, dass du haltest das Gesetz des HERRN, deines Gottes.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 12 in der Einheitsübersetzung
Nur gebe dir der HERR Klugheit und Einsicht. Er mache dich zum Gebieter in Israel und helfe dir, die Weisung des HERRN, deines Gottes, zu bewahren.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 22 12 in der Elberfelder Bibel
Auch dir wird der Herr Einsicht und Verstand geben, und er wird dich über Israel setzen, dass du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, beachtest.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 22 12 in der Neue Genfer Übersetzung
Er gebe dir Einsicht und Weisheit. Er setze dich als König über Israel ein ´und helfe dir`, das Gesetz zu befolgen, das er selbst uns gegeben hat.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 12 in der Schlachter 2000
Der HERR wolle dir nur Weisheit und Verstand geben und setze dich [zum Herrscher] über Israel ein und verleihe dir, dass du das Gesetz des HERRN, deines Gottes, befolgst.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 22 12 in der New International Version
May the LORD give you discretion and understanding when he puts you in command over Israel, so that you may keep the law of the LORD your God.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 22 12 in der Hoffnung für Alle
Er gebe dir Weisheit und Einsicht, wenn er dich als König über Israel einsetzt, damit du das Gesetz des HERRN, deines Gottes, befolgst.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.