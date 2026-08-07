Er sagte sich nämlich: »Mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren; aber der Tempel des HERRN muss ein so großartiger Bau werden, dass er in der ganzen Welt bewundert und gerühmt wird. Ich werde deshalb alles für ihn vorbereiten.« So traf David selbst noch vor seinem Tod alle nötigen Vorkehrungen für den Bau.