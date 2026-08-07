1. Chronik 22,5- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 22 5 in der Gute Nachricht Bibel
Er sagte sich nämlich: »Mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren; aber der Tempel des HERRN muss ein so großartiger Bau werden, dass er in der ganzen Welt bewundert und gerühmt wird. Ich werde deshalb alles für ihn vorbereiten.« So traf David selbst noch vor seinem Tod alle nötigen Vorkehrungen für den Bau.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 5 in der Lutherbibel
Denn David dachte: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart; das Haus aber, das dem HERRN gebaut werden soll, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Landen. Darum will ich ihm Vorrat schaffen. So schaffte David viel Vorrat vor seinem Tod.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 5 in der Einheitsübersetzung
David dachte nämlich: Mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren; das Haus aber, das dem HERRN gebaut werden soll, muss groß werden und in aller Welt Lob und Bewunderung finden. Ich will daher Vorbereitungen dazu treffen. So stellte David vor seinem Tod vieles bereit.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 22 5 in der Elberfelder Bibel
Und David sagte {sich}: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll überaus groß werden, zum Preis und zum Ruhm in allen Ländern. So will ich denn {das Nötige} für ihn bereitstellen. Und so stellte David {Vorrat} in Menge bereit vor seinem Tod.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 22 5 in der Neue Genfer Übersetzung
David sagte sich nämlich: »Mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren. Und doch soll er dem HERRN einen Tempel bauen, der so prächtig ist, dass man ihn in allen Ländern kennt und rühmt. Ich will ihm wenigstens bei den Vorbereitungen helfen.« So trug David vor seinem Tod sehr viel Baumaterial zusammen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 5 in der Schlachter 2000
Und David sprach: Mein Sohn Salomo ist jung und zart; das Haus aber, das dem HERRN gebaut werden soll, das soll sehr groß sein, damit sein Name und Ruhm in allen Ländern erhoben werde; darum will ich einen Vorrat für ihn anlegen! So legte David vor seinem Tod Vorräte in Menge an.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 22 5 in der New International Version
David said, ‘My son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the LORD should be of great magnificence and fame and splendour in the sight of all the nations. Therefore I will make preparations for it.’ So David made extensive preparations before his death.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 22 5 in der Hoffnung für Alle
David dachte: »Mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren. Der Tempel des HERRN aber soll ein großes Bauwerk werden, das man in allen Ländern kennt und rühmt. Darum will ich noch so viel wie möglich dafür vorbereiten.« Und so besorgte David vor seinem Tod noch sehr viel Baumaterial.
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