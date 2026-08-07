1. Chronik 22,6- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 22 6 in der Gute Nachricht Bibel
Dann rief er seinen Sohn Salomo zu sich und gab ihm den Auftrag, einen Tempel für den HERRN, den Gott Israels, zu bauen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 6 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 6 in der Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 22 6 in der Elberfelder Bibel
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 22 6 in der Neue Genfer Übersetzung
David rief seinen Sohn Salomo zu sich und gab ihm den Auftrag, dem HERRN, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 6 in der Schlachter 2000
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 22 6 in der New International Version
Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the LORD, the God of Israel.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 22 6 in der Hoffnung für Alle
David rief seinen Sohn Salomo zu sich und sagte zu ihm: »Mein Sohn, du sollst dem HERRN, dem Gott Israels, einen Tempel bauen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.