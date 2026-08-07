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1. Chronik 22,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 22 7 in der Gute Nachricht Bibel

Er sagte zu ihm: »Mein Sohn, ich selbst hatte mir vorgenommen, ein Haus für den Namen des HERRN, meines Gottes, zu bauen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 22 7 in der Lutherbibel

und sprach zu ihm: Mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des HERRN, meines Gottes, ein Haus zu bauen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 22 7 in der Einheitsübersetzung

Er sagte zu ihm: Ich selbst hatte vor, dem Namen des HERRN, meines Gottes, ein Haus zu bauen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 22 7 in der Elberfelder Bibel

Und David sagte zu Salomo: Mein Sohn, ich selbst hatte in meinem Herzen {vor} , dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 22 7 in der Neue Genfer Übersetzung

»Mein Sohn«, sagte er, »eigentlich hatte ich mir selbst vorgenommen, ein Haus für den HERRN, meinen Gott, zu errichten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 22 7 in der Schlachter 2000

David aber sprach zu Salomo: Mein Sohn, es lag mir am Herzen, dem Namen des HERRN, meines Gottes, ein Haus zu bauen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 22 7 in der New International Version

David said to Solomon: ‘My son, I had it in my heart to build a house for the Name of the LORD my God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 22 7 in der Hoffnung für Alle

Eigentlich wollte ich selbst dieses Haus für den HERRN, meinen Gott, errichten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-22/vers-7 [gedruckt am 07.08.2026]