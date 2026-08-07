1. Chronik 23,13- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 23 13 in der Gute Nachricht Bibel
Amram hatte zwei Söhne: Aaron und Mose. Aaron und seine Nachkommen wurden für alle Zeiten für den Priesterdienst ausgesondert. Ihnen waren die heiligsten Aufgaben anvertraut. Sie allein durften für den HERRN Opfer auf dem Altar verbrennen und im Namen des HERRN der Gemeinde seinen Segen zusprechen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 13 in der Lutherbibel
Die Söhne Amrams waren: Aaron und Mose. Aaron aber wurde ausgesondert, dass er heilige das Hochheilige, er und seine Söhne für alle Zeiten, zu räuchern vor dem HERRN und ihm zu dienen und zu segnen im Namen des Herrn ewiglich.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 13 in der Einheitsübersetzung
Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose. Aaron und seine Söhne wurden für immer dazu bestimmt, Hochheiliges zu betreuen, Rauchopfer vor dem HERRN zu verbrennen, ihm zu dienen und allezeit in seinem Namen zu segnen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 23 13 in der Elberfelder Bibel
Die Söhne Amrams: Aaron und Mose. Und Aaron wurde ausgesondert, das Hochheilige zu heiligen, er und seine Söhne für ewig, vor dem Herrn Rauchopfer darzubringen, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen, für ewig.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 23 13 in der Neue Genfer Übersetzung
Amrams Söhne waren Aaron und Mose. Aaron und seine Nachkommen wurden ausgewählt, um dem HERRN für alle Zeiten am Allerheiligsten zu dienen: Sie sollten ihm Opfer darbringen, den Dienst an seinem Heiligtum versehen und das Volk im Namen des HERRN segnen. Diese Aufgaben wurden ihnen für alle Zeiten zugeteilt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 13 in der Schlachter 2000
Die Söhne Amrams waren: Aaron und Mose. Aaron aber wurde ausgesondert, dass er als hochheilig geheiligt würde, er und seine Söhne, auf ewig, um vor dem HERRN zu räuchern, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen ewiglich.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 23 13 in der New International Version
The sons of Amram: Aaron and Moses. Aaron was set apart, he and his descendants for ever, to consecrate the most holy things, to offer sacrifices before the LORD, to minister before him and to pronounce blessings in his name for ever.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 23 13 in der Hoffnung für Alle
Amrams Söhne waren Aaron und Mose. Aaron und seine Nachkommen wurden für den Dienst im Allerheiligsten ausgesondert. Sie sollten dem HERRN die Opfer darbringen, ihm im Heiligtum dienen und das Volk in seinem Namen segnen. Diese Aufgabe wurde ihnen für alle Zeiten zugeteilt.
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