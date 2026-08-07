Amrams Söhne waren Aaron und Mose. Aaron und seine Nachkommen wurden ausgewählt, um dem HERRN für alle Zeiten am Allerheiligsten zu dienen: Sie sollten ihm Opfer darbringen, den Dienst an seinem Heiligtum versehen und das Volk im Namen des HERRN segnen. Diese Aufgaben wurden ihnen für alle Zeiten zugeteilt.