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1. Chronik 23,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 23 14 in der Gute Nachricht Bibel

Die Nachkommen von Mose dagegen wurden zu den Leviten gezählt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 14 in der Lutherbibel

Aber die Söhne des Mose, des Mannes Gottes, wurden gerechnet zum Stamm der Leviten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 14 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne des Mose aber, des Mannes Gottes, wurden dem Stamm der Leviten zugerechnet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 23 14 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne des Mose, des Mannes Gottes, wurden dem Stamm des Levi zugerechnet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 23 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Nachkommen Moses, des Mannes Gottes, dagegen wurden zu den übrigen Leviten gezählt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 14 in der Schlachter 2000

Und was Mose, den Mann Gottes, betrifft, so wurden seine Söhne zum Stamm Levi gerechnet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 23 14 in der New International Version

The sons of Moses the man of God were counted as part of the tribe of Levi.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 23 14 in der Hoffnung für Alle

Die Nachkommen von Mose, dem Mann Gottes, wurden den übrigen Leviten zugerechnet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-23/vers-14 [gedruckt am 07.08.2026]