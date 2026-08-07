1. Chronik 23,25- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 23 25 in der Gute Nachricht Bibel
Denn David hatte gesagt: »Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe verschafft, sodass es hier ständig wohnen kann, und auch er selbst hat für alle Zeiten in Jerusalem Wohnung genommen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 25 in der Lutherbibel
Denn David sprach: Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe gegeben und wird zu Jerusalem wohnen ewiglich.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 25 in der Einheitsübersetzung
David sagte nämlich: Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk Israel Ruhe verliehen und für immer in Jerusalem Wohnung genommen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 23 25 in der Elberfelder Bibel
Denn David sagte: Der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe verschafft, und er wohnt in Jerusalem für ewig.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 23 25 in der Neue Genfer Übersetzung
David sagte: »Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk eine Heimat geschenkt. Er selbst hat für alle Zeiten in Jerusalem Wohnung genommen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 25 in der Schlachter 2000
Denn David sprach: »Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe gegeben, und er wird auf ewig in Jerusalem wohnen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 23 25 in der New International Version
For David had said, ‘Since the LORD, the God of Israel, has granted rest to his people and has come to dwell in Jerusalem for ever,
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 23 25-27 in der Hoffnung für Alle
Denn David hatte kurz vor seinem Tod noch angeordnet, dass die jungen Leviten schon ab 20 Jahren für den Dienst verpflichtet werden sollten. Er sagte: »Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe und Frieden gegeben, und er will nun für immer in Jerusalem wohnen. Darum müssen die Leviten nicht mehr das heilige Zelt und die Gegenstände für den Opferdienst von einem Ort zum anderen tragen.
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