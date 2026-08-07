1. Chronik 23,28- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 23 28 in der Gute Nachricht Bibel
David hatte angeordnet: »Die Aufgabe der Leviten ist es, den Priestern im Tempel zur Hand zu gehen. Sie sollen dort die Vorhöfe und Kammern beaufsichtigen, die heiligen Geräte reinigen und auch sonst alle Arbeiten erledigen, die im Tempel anfallen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 28 in der Lutherbibel
sondern sie sollten stehen an der Seite der Söhne Aaron zum Dienst im Hause des HERRN in den Vorhöfen und Kammern und zur Reinigung alles Heiligen und zu allem Dienst im Hause Gottes,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 28 in der Einheitsübersetzung
Ihre Stellung im Dienst des Hauses des HERRN an der Seite der Söhne Aarons verpflichtet sie vielmehr zur Aufsicht über die Höfe und Kammern, zur Reinigung alles Heiligen, zum Dienst im Haus Gottes,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 23 28 in der Elberfelder Bibel
denn ihr Platz ist an der Seite der Söhne Aaron zum Dienst am Haus des Herrn hinsichtlich der Vorhöfe und der Zellen und zur Reinigung alles Heiligen und {hinsichtlich} dessen, was im Dienst am Haus Gottes zu tun ist:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 23 28 in der Neue Genfer Übersetzung
´Nun bestimmte er: ` »Ihre Aufgabe ist es, den Priestern beim Dienst im Tempel des HERRN zu helfen. Sie sollen die Vorhöfe und die Vorratskammern in Ordnung halten, für die Reinheit der heiligen Gegenstände sorgen und auch sonst alle Arbeiten erledigen, die im Tempel anfallen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 28 in der Schlachter 2000
sondern ihr Platz ist an der Seite der Söhne Aarons im Dienst am Haus des HERRN: zur Aufsicht über die Vorhöfe und über die Kammern und zur Reinigung des ganzen Heiligtums und zur Verrichtung des Dienstes am Haus Gottes;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 23 28 in der New International Version
The duty of the Levites was to help Aaron’s descendants in the service of the temple of the LORD: to be in charge of the courtyards, the side rooms, the purification of all sacred things and the performance of other duties at the house of God.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 23 28 in der Hoffnung für Alle
Von jetzt an sollen sie den Priestern beim Dienst im Tempel des HERRN helfen. Sie sollen dafür sorgen, dass die Vorhöfe und Kammern in Ordnung gehalten werden und die geweihten Gefäße und Werkzeuge für den Tempeldienst gereinigt sind. Auch für andere Dienste im Haus Gottes sind sie verantwortlich:
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