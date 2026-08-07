Weiter sind sie verantwortlich für die geweihten Brote, die ´auf dem Tisch im Heiligtum` ausliegen, für das Mehl der Speiseopfer, für die ungesäuerten Fladenbrote, für das Pfannengebäck und für alles andere Backwerk. Außerdem sollen sie alle Hohl- und Längenmaße überwachen.