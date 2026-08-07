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1. Chronik 23,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 23 4 in der Gute Nachricht Bibel

Von ihnen bestimmte er 24000 zur Bauaufsicht am Tempel des HERRN, 6000 als Beamte und Richter,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 4 in der Lutherbibel

»Von diesen sollen 24000 die Aufsicht über die Arbeit am Hause des HERRN haben und 6000 Amtleute und Richter sein

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 4 in der Einheitsübersetzung

Von diesen hatten 24 000 den Dienst im Haus des HERRN zu leiten, 6 000 waren Listenführer und Richter,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 23 4 in der Elberfelder Bibel

{Und David sagte: } Von diesen sind 24000 für die Aufsicht über die Arbeit am Haus des Herrn {bestimmt, } und 6000 {sollen} Aufseher und Richter {sein}

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 23 4 in der Neue Genfer Übersetzung

´David entschied: ` »24.000 Mann sind für den Dienst am Tempel zuständig, 6.000 sollen als Richter und Schiedsleute dienen,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 4 in der Schlachter 2000

»Von diesen [— sagte David —] sollen 24 000 Mann die Aufsicht über das Werk am Haus des HERRN führen, und 6 000 sollen Vorsteher und Richter sein,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 23 4 in der New International Version

David said, ‘Of these, twenty-four thousand are to be in charge of the work of the temple of the LORD and six thousand are to be officials and judges.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 23 4 in der Hoffnung für Alle

Danach teilte David ihnen verschiedene Aufgaben zu: 24.000 waren für die Arbeiten am Tempel des HERRN verantwortlich; 6000 wurden als Aufseher und Richter eingesetzt,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-23/vers-4 [gedruckt am 07.08.2026]