1. Chronik 23,5- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 23 5 in der Gute Nachricht Bibel
4000 als Torwächter und 4000 als Sänger, die den HERRN preisen und dazu auf den Instrumenten spielen sollten, die er selbst hatte anfertigen lassen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 5 in der Lutherbibel
und 4000 Torhüter und 4000 Sänger des HERRN mit Saitenspielen, die ich zum Lobgesang habe machen lassen.«
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 5 in der Einheitsübersetzung
4 000 Torwächter und 4 000 sollten den HERRN mit den Instrumenten preisen, die David zum Lobpreis anfertigen ließ.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 23 5 in der Elberfelder Bibel
und 4000 Torhüter und 4000, die den Herrn loben mit den Instrumenten, die ich zum Loben gemacht habe.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 23 5 in der Neue Genfer Übersetzung
4.000 als Torwächter und 4.000 als Musiker, die den HERRN preisen. Die Musiker sollen auf den Instrumenten spielen, die ich habe anfertigen lassen.«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 5 in der Schlachter 2000
und 4 000 Torhüter und 4 000, die den HERRN loben mit Instrumenten, die ich für den Lobgesang gemacht habe.«
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 23 5 in der New International Version
Four thousand are to be gatekeepers and four thousand are to praise the LORD with the musical instruments I have provided for that purpose.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 23 5 in der Hoffnung für Alle
4000 als Torwächter, und 4000 sollten den HERRN loben und ihren Gesang mit den Instrumenten begleiten, die David dafür herstellen ließ.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.