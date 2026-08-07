1. Chronik 26,14- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 26 14 in der Gute Nachricht Bibel
Für das Osttor fiel das Los auf Meschelemja und für das Nordtor auf seinen Sohn Secharja, der als ein kluger Ratgeber bekannt war.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 14 in der Lutherbibel
Das Los für die Ostseite fiel auf Meschelemja. Auch für seinen Sohn Secharja, der ein kluger Ratgeber war, warf man das Los, und es fiel für ihn auf die Nordseite;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 14 in der Einheitsübersetzung
Das Los für das Osttor fiel auf Schelemjahu; für seinen Sohn Secharja, einen klugen Berater, warf man das Los und es traf auf das Nordtor.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 26 14 in der Elberfelder Bibel
Und auf Meschelemja fiel das Los für den Osten. Und sie warfen Lose für seinen Sohn Secharja, der ein verständiger Ratgeber war; und sein Los fiel für den Norden.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 26 14 in der Neue Genfer Übersetzung
´Der Dienstgruppe` Meschelemjas wurde das Osttor zugelost. Als man das Los für Meschelemjas Sohn Secharja warf – er war bekannt als kluger Ratgeber –, fiel es auf das Nordtor.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 14 in der Schlachter 2000
Das Los [für das Tor] gegen Osten fiel auf Schelemja; und für seinen Sohn Sacharja, der ein verständiger Ratgeber war, warf man das Los, das fiel für ihn gegen Norden.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 26 14 in der New International Version
The lot for the East Gate fell to Shelemiah. Then lots were cast for his son Zechariah, a wise counsellor, and the lot for the North Gate fell to him.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 26 14 in der Hoffnung für Alle
Für das Tor im Osten wurde die Familie Meschelemjas ausgelost. Der Familie von Meschelemjas Sohn Secharja wurde das Nordtor zugeteilt. Er war ein guter Berater.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.