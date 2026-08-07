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1. Chronik 26,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 26 15 in der Gute Nachricht Bibel

Das Los für das Südtor fiel auf Obed-Edom, für das Vorratshaus auf seine Söhne.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 15 in der Lutherbibel

für Obed-Edom aber auf die Südseite und für seine Söhne auf das Vorratshaus;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 15 in der Einheitsübersetzung

Obed-Edom fiel das Südtor zu und seinen Söhnen das Vorratshaus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 26 15 in der Elberfelder Bibel

Auf Obed-Edom für den Süden; und seinen Söhnen {fiel} das Vorratshaus {zu}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 26 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Für Obed-Edom wurde das Südtor ausgelost, für seine Söhne das Vorratshaus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 15 in der Schlachter 2000

Für Obed-Edom aber gegen Süden, und für seine Söhne bei dem Vorratshaus;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 26 15 in der New International Version

The lot for the South Gate fell to Obed-Edom, and the lot for the storehouse fell to his sons.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 26 15 in der Hoffnung für Alle

Für das Tor im Süden fiel das Los auf Obed-Edom; seine Söhne bekamen die Aufsicht über das Vorratshaus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-26/vers-15 [gedruckt am 07.08.2026]