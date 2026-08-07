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1. Chronik 26,18

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 26 18 in der Gute Nachricht Bibel

und nach Westen zwei an der Straße und vier am Parbarplatz.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 18 in der Lutherbibel

am Parbar aber im Westen: vier an der Straße und zwei am Parbar selbst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 18 in der Einheitsübersetzung

Am Parbar im Westen waren vier für die Straße und zwei für den Parbar bestimmt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 26 18 in der Elberfelder Bibel

am Parbar im Westen: vier an der Straße, zwei am Parbar.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 26 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Beim Säulengang auf der Westseite sollten vier Mann an der Straße stehen und zwei am Säulengang selbst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 18 in der Schlachter 2000

am Parbar, gegen Westen: vier an der Straße und zwei am Parbar.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 26 18 in der New International Version

As for the court to the west, there were four at the road and two at the court itself.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 26 18 in der Hoffnung für Alle

Auf der Westseite des Tempels standen vier Wachen an der Straße und zwei am Tempelanbau.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-26/vers-18 [gedruckt am 07.08.2026]