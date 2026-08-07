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1. Chronik 26,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 26 19 in der Gute Nachricht Bibel

Das waren die einzelnen Abteilungen der Torwächter, die alle zu den Nachkommen von Korach und Merari gehörten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 19 in der Lutherbibel

Dies sind die Abteilungen der Torhüter aus den Korachitern und den Meraritern.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 19 in der Einheitsübersetzung

Das waren die Abteilungen der Torwächter aus den Nachkommen der Korachiter und den Nachkommen Meraris.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 26 19 in der Elberfelder Bibel

Das sind die Abteilungen der Torhüter von den Söhnen der Korachiter und von den Söhnen Meraris.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 26 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Dies waren die Dienstgruppen der Torwächter, die aus ´Familien der` Sippen Korach und Merari gebildet wurden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 19 in der Schlachter 2000

Dies sind die Abteilungen der Torhüter von den Söhnen der Korahiter und den Söhnen Meraris.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 26 19 in der New International Version

These were the divisions of the gatekeepers who were descendants of Korah and Merari.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 26 19 in der Hoffnung für Alle

Dies waren die Dienstgruppen der Torwächter. Sie alle stammten aus den Sippen Korach und Merari.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-26/vers-19 [gedruckt am 07.08.2026]