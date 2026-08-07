1. Chronik 26,21- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 26 21 in der Gute Nachricht Bibel
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 21 in der Lutherbibel
die Söhne Ladan, die Nachkommen des Gerschoniters Ladan. Sie waren Häupter der Sippen der Jehiëliter.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 21 in der Einheitsübersetzung
Es waren dies die Söhne Ladans, eines Nachkommen Gerschons, die Familienhäupter Ladans. Zu Ladan gehörte Jehiël, der Sohn Gerschons.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 26 21 in der Elberfelder Bibel
Die Söhne Ladans, die Söhne des Gerschoniters, die von Ladan, die Familienoberhäupter von Ladan, dem Gerschoniter, die Jehiëliter:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 26 21-22 in der Neue Genfer Übersetzung
Zu den Nachkommen Ladans aus der Sippe Gerschon gehörten Jehiël sowie seine beiden Söhne Setam und Joel. Sie waren Oberhäupter ihrer Familien und verwalteten die Schatzkammern mit dem Tempelschatz.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 21 in der Schlachter 2000
Die Söhne Laedans, die Söhne des Gersoniters Laedan, die Familienhäupter Laedans, des Gersoniters, waren die Jechieliter.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 26 21 in der New International Version
The descendants of Ladan, who were Gershonites through Ladan and who were heads of families belonging to Ladan the Gershonite, were Jehieli,
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 26 21-22 in der Hoffnung für Alle
Den Tempelschatz bewachten die Brüder Setam und Joel. Sie waren die Oberhäupter von Jehiëls Familie, die zu Ladans Nachkommen aus der Sippe Gerschon gehörte.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.