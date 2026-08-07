1. Chronik 26,20- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 26 20 in der Gute Nachricht Bibel
Einige andere Leviten führten Aufsicht über die Tempelschätze und über die geweihten Gaben, die für den Tempel gestiftet wurden.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 20 in der Lutherbibel
Von den Leviten, ihren Brüdern, die über die Schätze des Hauses Gottes gesetzt waren und über die Schätze, die geheiligt wurden, waren da:
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 20 in der Einheitsübersetzung
Einige von den Leviten, ihren Stammesbrüdern, wachten über die Schätze des Hauses Gottes und über die Schätze aus den Weihegaben.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 26 20 in der Elberfelder Bibel
Und die Leviten, ihre Brüder, waren über die Schätze des Hauses Gottes und über die Schätze an heiligen Gaben {gesetzt}. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 26 20 in der Neue Genfer Übersetzung
Andere Leviten hatten die Aufsicht über den Tempelschatz und über die geweihten Gaben, ´die für den Tempel gestiftet wurden`.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 20 in der Schlachter 2000
Und was die Leviten betrifft: Achija war über die Schätze des Hauses Gottes und über die Schätze der geweihten Dinge [eingesetzt].
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 26 20 in der New International Version
Their fellow Levites were in charge of the treasuries of the house of God and the treasuries for the dedicated things.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 26 20 in der Hoffnung für Alle
Andere Leviten hatten die Aufsicht über den Tempelschatz und die Gaben, die für den Tempel gestiftet wurden.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.