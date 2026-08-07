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1. Chronik 26,27

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 26 27 in der Gute Nachricht Bibel

aus ihrer Kriegsbeute abgeliefert hatten, um damit den Tempel gut auszustatten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 27 in der Lutherbibel

Aus der Kriegsbeute hatten sie’s geheiligt, um das Haus des HERRN auszubessern.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 27 in der Einheitsübersetzung

Diese hatten aus der Kriegsbeute Weihegaben gestiftet, um das Haus des HERRN gut auszustatten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 26 27 in der Elberfelder Bibel

von der Kriegsbeute und von dem Plündergut hatten sie es geweiht zur Unterstützung des Hauses des Herrn –,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 26 27 in der Neue Genfer Übersetzung

aus ihrer Kriegsbeute gestiftet, um den Tempel zu unterstützen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 27 in der Schlachter 2000

sie hatten sie von den Kriegen und von der Beute geweiht, um das Haus des HERRN zu unterstützen —,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 26 27 in der New International Version

Some of the plunder taken in battle they dedicated for the repair of the temple of the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 26 27 in der Hoffnung für Alle

Es war ein Teil der Beute, die sie von ihren Feldzügen mitgebracht hatten; er wurde für den Unterhalt des Tempels verwendet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-26/vers-27 [gedruckt am 07.08.2026]