Vorher hatten auch schon der Seher Samuel und Saul, der Sohn von Kisch, Abner, der Sohn von Ner, und Joab, der Sohn der Zeruja, solche Spenden gemacht. Alle Gaben wurden von Schelomit und seinen Brüdern beaufsichtigt. Jeder, der eine solche Gabe brachte, musste sie ihnen übergeben.